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11 марта 2018
12:39  11 марта 2018 0

Ярош заявил о планах захватить Кубань и Воронеж

Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
В первую очередь нужно зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший руководитель организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что Украине стоит задуматься о захвате части российской территории. Речь идет о Кубани, Воронеже и Ростовской области.

Ярош считает, что Украине в первую очередь необходимо зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента», пишет телеканал 360. «Без этого победы не может быть», — уверен он.

А после этого стоит перейти к захвату российских территорий, так как, по мнению Яроша, у Украины есть на то силы и возможности. В частности, экс-лидер «Правого сектора» претендует на «Кубань, Донщину (Ростовская область) и Воронеж».

Екатерина Бойбородина
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