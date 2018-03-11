Ярош заявил о планах захватить Кубань и Воронеж

В первую очередь нужно зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента»
Бывший руководитель организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что Украине стоит задуматься о захвате части российской территории. Речь идет о Кубани, Воронеже и Ростовской области.
Ярош считает, что Украине в первую очередь необходимо зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента», пишет телеканал 360. «Без этого победы не может быть», — уверен он.
А после этого стоит перейти к захвату российских территорий, так как, по мнению Яроша, у Украины есть на то силы и возможности. В частности, экс-лидер «Правого сектора» претендует на «Кубань, Донщину (Ростовская область) и Воронеж».