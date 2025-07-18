ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

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Россияне положительно оценивают работу Путина
Россияне положительно оценивают работу Путина Фото:

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину остается высоким и составляет 78%, а 79% опрошенных положительно оценивают его работу. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведённого с 11 по 13 июля 2025 года.

«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян, этот показатель не изменился за неделю. Также 79% уверены, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — сообщили в ФОМ. Уровень поддержки остался стабильным по сравнению с предыдущими исследованиями.

Работу правительства РФ положительно оценили 51% участников опроса, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 54% респондентов. Среди политических партий лидером поддержки остается «Единая Россия» с 43%, за ней следует КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

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Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину остается высоким и составляет 78%, а 79% опрошенных положительно оценивают его работу. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведённого с 11 по 13 июля 2025 года. «О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян, этот показатель не изменился за неделю. Также 79% уверены, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — сообщили в ФОМ. Уровень поддержки остался стабильным по сравнению с предыдущими исследованиями. Работу правительства РФ положительно оценили 51% участников опроса, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 54% респондентов. Среди политических партий лидером поддержки остается «Единая Россия» с 43%, за ней следует КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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