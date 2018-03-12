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12 марта 2018
Главные новости Москвы
14:17  12 марта 2018 4

Журналисты показали, как агенты Запада вмешиваются в выборы президента России. ВИДЕО

США, комета,метеор,сирия, небоскреб, сша, статуя свободы, обзор нью йорка
На деньги Госдепартамента в России выучили десятки тысяч журналистовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Журналисты РЕН-ТВ вскрыли практику финансирования целого ряда российских СМИ со стороны различных зарубежных структур. Авторы расследования продемонстрировали, как через эти информационные каналы Запад вмешивается в выборы президента России и старается поставить под сомнение их результат.

Съемочная группа РЕН-ТВ, в частности, побывала в редакции издания «Псковская губерния». СМИ, располагающее парой столов и таким же числом компьютеров и журналистов, регулярно получает внушительные суммы в валюте из-за рубежа, пишет Nation news. В распоряжении телеканала оказалась деловая переписка, в которой главному редактору предлагается финансирование в 60 тысяч евро.

Компания «Интерньюз», имея штаб-квартиру в Калифорнии, с 1992 по 2007 год подготовила в России около 20 тысяч журналистов. Финансирование этих курсов шло из средств Госдепартамента США, сообщает портал newinform.com.

Скорее всего, сразу после выборов целый ряд зарубежных и «либеральных» российских СМИ попытается поставить под сомнение их легитимность. При этом реальные показатели явки или существующие рейтинги не будут приниматься в расчет, предсказывает РЕН-ТВ. По схожей схеме в свое время на Украине с помощью Майдана продавили третий тур голосования — и явный победитель второго тура вынужден был уступить президентское кресло прозападному политику Ющенко.

Владимир Васин
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