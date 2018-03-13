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13 марта 2018
14:55  13 марта 2018 0

Россиянам предлагают пить воду из-под крана за деньги

Разное. Курган, смеситель, вода из крана
Авторы объявления не указали уровень зарплаты для водопроводного сомельеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сети, на доске объявлений, появилась вакансия водопроводного сомелье. За деньги он должен будет пробовать воду из-под крана в Самаре и определять наличие в ней вредных примесей. Чтобы различить вкус химических добавок в городской воде, кандидат должен обладать «чувствительным нёбом».

Инициатором создания новой профессии стали «Российские коммунальные системы», пишет «Экспресс-газета». Среди требований к желающему стать водопроводным сомелье — наличие диплома о высшем образовании и опыт работы в этой сфере. Кандидат должен разбираться в классификациях питьевой воды и знать требования различных надзорных органов к уровню ее хлорирования.

Ранее в Сети разместили объявление о поиске «имитатора программиста». Такой сотрудник понадобился тюменской веб-студии. Как писало «URA.RU», выглядеть претендент на должность должен соответствующим образом, в частности, носить затасканный свитер и очки.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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