В Кремле рассказали о состоянии отношений с Азербайджаном

Песков: контакты между Россией и Азербайджаном не прекращались
Контакты с Баку не прекращались, заявил Песков
Контакты с Баку не прекращались, заявил Песков

Несмотря на сложный период в двусторонних отношениях, контакты между Москвой и Баку полностью не прекращались. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Отвечая на вопрос, Песков подчеркнул, что даже в не самый лучший момент отношений практическое сотрудничество продолжало развиваться. Он обратил внимание на то, что объемы торгово-экономического взаимодействия демонстрировали рост, несмотря на имевшиеся трудности.

Таким образом, по словам представителя Кремля, рабочее взаимодействие между Россией и Азербайджаном поддерживалось непрерывно. Песков констатировал, что каналы коммуникации оставались активными, что позволяло сторонам обсуждать актуальные вопросы.

