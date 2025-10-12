В Кремле рассказали о состоянии отношений с Азербайджаном

Несмотря на сложный период в двусторонних отношениях, контакты между Москвой и Баку полностью не прекращались. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Отвечая на вопрос, Песков подчеркнул, что даже в не самый лучший момент отношений практическое сотрудничество продолжало развиваться. Он обратил внимание на то, что объемы торгово-экономического взаимодействия демонстрировали рост, несмотря на имевшиеся трудности.
Таким образом, по словам представителя Кремля, рабочее взаимодействие между Россией и Азербайджаном поддерживалось непрерывно. Песков констатировал, что каналы коммуникации оставались активными, что позволяло сторонам обсуждать актуальные вопросы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.