Нобелевский комитет признал кражу информации о лауреате премии мира

Норвежский Нобелевский комитет допустил возможность утечки информации о лауреате Нобелевской премии мира по причине шпионажа. Об этом сообщил секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.
«Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу», — сказал Харпвикен. Его слова приводит издание VG.
Он подтвердил, что неустановленному лицу удалось похитить информацию о победителе. Харпвикен отметил, что Нобелевский комитет регулярно становится объектом попыток шпионажа и уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности. В настоящее время проводится расследование по факту утечки данных.
В пятницу Харпвикен заявил, что Норвежский Нобелевский комитет намерен провести проверку на предмет возможной утечки информации о лауреате Нобелевской премии мира до официального объявления. Это решение было принято на фоне резкого увеличения ставок на победу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket.
Как сообщало норвежское издание Finansavisen, в пятницу Мачадо рассматривалась участниками платформы Polymarket как явный аутсайдер в борьбе за премию. Однако в ночь на пятницу ее шансы на победу стремительно выросли: за несколько часов вероятность ее выигрыша увеличилась с 3,6% до более чем 70%, после чего она стала главным фаворитом.
По данным газеты, три пользователя платформы совершили крупные ставки на победу Мачадо в ночные и утренние часы пятницы, вложив в сумме свыше 181 тысячи долларов. Помимо этого, двое из них поставили на проигрыш ее соперников. В результате, как отмечает Finansavisen, трое участников получили совокупную прибыль, приблизительно равную 90 тысячам долларов.
