На автовокзале в Нижней Туре загорелся рейсовый автобус. ЧП произошло рано утром, 29 марта. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании автобуса Kia в Нижней Туре на пульт пожарных поступило 07:21 утра. Как выяснили сотрудники МЧС, автобус рейса Качканар — Нижний Тагил задымился в тот момент, когда водитель высаживал пассажиров на конечной остановке на автостанции. Увидев пожар, он отогнал транспорт подальше от людей и стал самостоятельно тушить автобус огнетушителем. На место прибыли 2 машины пожарных. Они ликвидировали огонь за две минуты. У автобуса полностью сгорело заднее колесо и обгорел кузов. Среди людей пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели, пояснили нашему агентству в пресс- службе МЧС по Свердловской области.
Как ранее писало «URA.RU», пассажирский автобус загорелся на Ямале. Общественный транспорт был припаркован на одной из центральных улиц Ноябрьска. Пожар произошел из-за поломки системы автоподогрева.