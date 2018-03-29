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29 марта 2018
28 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:25  29 марта 2018 0

На Среднем Урале на автовокзале вспыхнул пассажирский автобус. ВИДЕО

ЧП произошло в Нижней ТуреФОТО: скрин с видео

На автовокзале в Нижней Туре загорелся рейсовый автобус. ЧП произошло рано утром, 29 марта. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании автобуса Kia в Нижней Туре на пульт пожарных поступило 07:21 утра. Как выяснили сотрудники МЧС, автобус рейса Качканар — Нижний Тагил задымился в тот момент, когда водитель высаживал пассажиров на конечной остановке на автостанции. Увидев пожар, он отогнал транспорт подальше от людей и стал самостоятельно тушить автобус огнетушителем. На место прибыли 2 машины пожарных. Они ликвидировали огонь за две минуты. У автобуса полностью сгорело заднее колесо и обгорел кузов. Среди людей пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели, пояснили нашему агентству в пресс- службе МЧС по Свердловской области.

Как ранее писало «URA.RU», пассажирский автобус загорелся на Ямале. Общественный транспорт был припаркован на одной из центральных улиц Ноябрьска. Пожар произошел из-за поломки системы автоподогрева.

Наталья Михалева
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