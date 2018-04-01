17:03 01 апреля 2018 0

«Всему свое время, тем более, когда такая трагедия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал отставку Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области. По его словам, решение главы Кузбасса было принято в нужное время. Отметим, что в 2007 году Тихонова осудили на три года лишения свободы за подстрекательство к убийству Тулеева.

«Всему свое время, тем более, когда такая трагедия. Я думаю, что правильно сделано», — рассказал «URA.RU» Тихонов. Насчет конфликта с Тулеевым и уголовного преследования четырехкратный олимпийский чемпион добавил: «У меня телеграмма Тулеева есть, что он ко мне никаких претензий не имеет. И у меня к нему никаких претензий нет».

Напомним, в 2000 году было инициировано уголовное дело в связи с организацией посягательства на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Главными подозреваемыми тогда стали братья Александр и Виктор Тихоновы. В 2002 году Новосибирский облсуд приговорил Виктора Тихонова к четырем годам колонии за найм криминальных «авторитетов» с целью убийства губернатора Кузбасса. В 2007 году суд признал Александра Тихонова виновным по статьям 33 и 105 УК РФ (соучастие в форме подстрекательства к убийству по найму). Его приговорили к трем годам лишения свободы, но в тот же день освободили по амнистии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 1 апреля Аман Тулеев подал в отставку. Его прошение принял глава государства Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.