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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
07:29  21 марта 2018 0

Малахов раскрыл тайну о беременности Собчак

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Политик в интересном положении уже пять месяцевФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал слухи о беременности экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак. Об интересном положении женщины-политика он рассказал в своем журнале StarHit.

По словам Малахова, на теледебатах кандидатов в президенты Собчак расплакалась из-за выпадов лидера ЛДПР Владимира Жириновского, потому что находится в интересном положении. «Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно», — цитирует Малахова журнал.

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Слухи о том, что «блондинка в шоколаде» ждет ребенка, главреду StarHit подтвердили актрисы Мария Богданович и Татьяна Арно. Малахов уточнил, что политик находится уже на шестом месяце. «Я выражаю восхищение стойкостью Ксении», — добавил он. Телеведущий также вспомнил, что он позапрошлым летом поцеловал Собчак в живот, а потом у нее родился сын Платон. Малахов признался, что готов повторить поцелуй под присмотром супруга Ксении актера Максима Виторгана, пишут «Дни.ру».

Слухи о беременности Ксении Собчак появились в разгар президентской кампании. Во время дебатов в прямом эфире она вела себя крайне эмоционально. Кандидат плакала и даже плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского, напоминает «Утро.ру». После случившегося оба претендента на пост главы государства почувствовали себя оскорбленными и подали жалобы в прокуратуру.

Напомним, президентские выборы состоялись в России в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Владимир Путин победил в гонке за президентское кресло, набрав рекордное число голосов. Причем, за рубежом его поддержали больше россиян, чем на родине.

Наталья Михалева
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