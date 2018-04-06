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06 апреля 2018
05 апреля 2018
09:01  06 апреля 2018 1

Американского посла в России лишили переводчика

Переводчик Джона Хантсмана оказался среди высланных дипломатовФото: посольство США в России, Instagram
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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В четверг Россию покинули 60 американских дипломатов, служивших в посольстве США в Москве. Среди них оказался личный переводчик посла Джона Хантсмана.

Накануне из России были высланы сотрудники американского посольства — покинуть страну пришлось также личному переводчику посла и пресс-секретарю. В число отправившихся в Америку дипломатов вошел весь отдел политики диппредставительства, пишет «Коммерсант». На сайте посольства говорится, что он «занимается доведением до сведения правительства РФ позиции США по вопросам внешней политики и безопасности, а также информирует Вашингтон об основных положениях внешней и оборонной политики России». Его сотрудники также анализируют такие важные события и направления как «выборы, деятельность политических партий, вопросы отношений между центром и регионами, положение СМИ, вопросы соблюдения прав человека».

Перед отъездом американские дипломаты разместили на Youtube трогательный ролик, пишет портал «Утро.ру». В нем они рассказали, что их связывает с Россией и русскими. «Я помню, как мои друзья меня учили правильно париться в бане. Я помню, как мы с друзьями встречали Новый год», — рассказал один из дипломатов. «Как говорила моя мама в трудные времена: „Все будет хорошо!“», — резюмировал его коллега.

Дарья Корчак
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