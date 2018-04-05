Выдворенные из России американские дипломаты покинули посольство в Москве

Американские дипломаты, которых высылают из России, покинули здание дипломатического представительства США в Москве. Сотрудникам посольства было предписано выехать из страны пребывания до 5 апреля.
Дипломаты покинули территорию дипмиссии около 04:00 по московскому времени, когда к зданию начали съезжаться микроавтобусы и легковые автомобили, сообщает RT. Колонна выдвинулась от диппредставительства в 07:00.
Американские власти 26 марта объявили о высылке 60 дипломатов РФ, а также о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Решение было принято в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Несколько западных стран обвинили Москву в причастности к инциденту. В качестве зеркальных мер российская сторона объявила персонами нон гранта 58 работников американского посольства в Москве, а также двух сотрудников генконсульства в Екатеринбурге.
Ранее на фоне дипломатической войны из-за демарша Великобритании и США россияне получили возможность проголосовать за то, в каком городе закрыть американское консульство. На первом месте оказался Санкт-Петербург (47% голосов), затем Екатеринбург (35%), на третьем — Владивосток (18%). После голосования представительство США в Петербурге действительно было закрыто, позже политологи высказали мнение, что стоило сделать это с генконсульством в Екатеринбурге, где находится «настоящее шпионское гнездо».