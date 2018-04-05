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05 апреля 2018
13:00  05 апреля 2018 0

Выдворенные из России американские дипломаты покинули посольство в Москве

Открытая лицензия от 11.11.2016, флаг сша
Сотрудников посольства отправили на родину — в качестве зеркальных мерФото: pixabay.com
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Американские дипломаты, которых высылают из России, покинули здание дипломатического представительства США в Москве. Сотрудникам посольства было предписано выехать из страны пребывания до 5 апреля.

Дипломаты покинули территорию дипмиссии около 04:00 по московскому времени, когда к зданию начали съезжаться микроавтобусы и легковые автомобили, сообщает RT. Колонна выдвинулась от диппредставительства в 07:00.

Американские власти 26 марта объявили о высылке 60 дипломатов РФ, а также о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Решение было принято в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Несколько западных стран обвинили Москву в причастности к инциденту. В качестве зеркальных мер российская сторона объявила персонами нон гранта 58 работников американского посольства в Москве, а также двух сотрудников генконсульства в Екатеринбурге.

Ранее на фоне дипломатической войны из-за демарша Великобритании и США россияне получили возможность проголосовать за то, в каком городе закрыть американское консульство. На первом месте оказался Санкт-Петербург (47% голосов), затем Екатеринбург (35%), на третьем — Владивосток (18%). После голосования представительство США в Петербурге действительно было закрыто, позже политологи высказали мнение, что стоило сделать это с генконсульством в Екатеринбурге, где находится «настоящее шпионское гнездо».

Павел Маркуш
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