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13 апреля 2018
14:55  13 апреля 2018 0

Челябинские металлурги презентуют последние разработки на международной выставке

Завод
Новейшие технологии и достижения на выставке представят 544 ведущих производителяФото: Анна Майорова © URA.RU

Группа ЧТПЗ представит последние разработки нефтегазового отечественного рынка на Международной выставке «Нефтегаз-2018», которая пройдет в Москве с 16 по 19 апреля. Компания покажет собственные новинки наряду с 544 производителями и поставщиками нефтегазового оборудования.

Одним из проектов, который будет презентован на выставке, станет «Белая скважина». Новинка реализуется предприятиями трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ и предусматривает комплексный подход к нефтедобыче. «Приоритетным направлением „Белой скважины“ является работа с осложненными скважинами, повышенным содержанием солей и иных отложений. Эффект синергии, который достигается благодаря набору активов Группы, позволяет клиентам существенно экономить на обслуживании скважин, повышая их рентабельность», — передает пресс-служба компании.

Также Группа ЧТПЗ представит на выставке резьбовые соединения «ЧТПЗ Прайм» для обсадных и насосно-компрессорных труб. Предприятие «ЭТЕРНО» продемонстрирует уникальную импортозамещающую продукцию — разрезные тройники, использование которых позволяет производить ремонт трубопроводов без остановки перекачки углеводородов.

В центре экспозиции ГК «Римера» представит стационарный буровой ключ с гидравлическим приводом АКБ-216/80 производства завода «Ижнефтемаш». Проект существенно превосходит по техническим и эксплуатационным характеристикам оборудование предыдущего поколения. Завод «Алнас» представит около десяти единиц оборудования, в том числе высокооборотную насосную установку с вентильным двигателем, энергоэффективный электродвигатель и усовершенствованные ступени электроцентробежных насосов с пониженной потребляемой мощностью.

Павел Маркуш
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