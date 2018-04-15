Горбачев назвал бомбежку Сирии тренировкой перед «настоящей стрельбой»

04:59 15 апреля 2018 0

Михаил Горбачев предрек дальнейшее развитие конфликта в Сирии Фото: профиль veni markovski в Flickr

Президент СССР Михаил Горбачев назвал ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии тренировкой перед настоящей стрельбой. Такую позицию он выразил во время интервью латвийской радиостанции Baltkom.

«Я думаю, атака в таком виде, в котором о ней говорят, и с такими результатами никому не нужна. Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему. Это недопустимо. Это ни к чему хорошему не приведёт», — заявил политик.

Ракетный удар по сирийским правительственным объектам был нанесен утром 14 апреля. Такие действия стран Запада стали ответом за якобы примененное в городе Дума химическом оружии. Позже члены НАТО полностью поддержали атаку, а Белый дом заявил о разработке новых санкций против России за поддержку режима Башара Асада.