Сотрудники свердловской Кадастровой палаты попросили руководителя уволиться

Сотрудники Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Свердловской области неожиданным образом отреагировали на скоропостижную смерть коллеги — заместителя руководителя ведомства Владимира Ефимова. Тот, как сообщало «URA.RU», 12 апреля умер на рабочем месте в возрасте 55 лет из-за проблем с сердцем.
Инсайдеры изначально предположили, что к скоропостижной кончине могли привести крайне напряженная работа и непростые взаимоотношения с руководством. Косвенным подтверждением последнего стало письмо неизвестных на электронную почту редакции «URA.RU». В нем сообщается, что «сотрудникам Кадастровой палаты было предложено подписать коллективное обращение к директору Владимиру Вафину с требованием уволиться по собственному желанию».
Как выяснилось, сотрудники действительно обратились к руководителю, но не с требованием, а с обоснованной просьбой. Приводим полный текст письма:
«Владимир Вадимович Вафин, с июля 2016 года Вы возглавляете филиал кадастровой палаты Свердловской области. Вашему приходу предшествовал ряд проверок, результатом которых стало увольнение директора и освобождение должности для Вас. За время Вашего руководства Вы не принимали участия в решении вопросов, возникающих в филиале. С октября 2017 года Вы совсем отсутствуете. В период Вашего «правления» были уволены лучшие специалисты, некоторые понижены в должности (неугодные Вам).
Вы не организовали платные услуги, что негативным образом отражается на заработной плате специалистов филиала. 12.04.2018 г. на рабочем месте умер всеми уважаемый Ефимов В.С. Есть мнение, что Владимира Семеновича «довел» Росреестр. Мы же были свидетелями тому, что из Росреестра он приезжал в хорошем настроении. Неоднократно мы замечали нападки на Ефимова В.С. со стороны Симонова В.Н., Васильева В.В., Батраковой М.Н. Если в Вас есть хоть что-то человеческое, то коллектив филиала просит Вас уйти по собственному желанию и оставить нас в покое». В конце письма — разлинованные для подписей сотрудников листы.
Свои подписи под письмом, по данным «URA.RU», оставили несколько десятков человек. Получить комментарий от руководства Кадастровой палаты сегодня не удалось — Владимир Вафин недоступен по сотовому телефону.