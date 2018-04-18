В башкирской школе, где ученик напал на детей, знали о его намерениях

22:57 18 апреля 2018 0

Теперь в проблемах подростка вместо педагогов разбираются правоохранители Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

17-летний ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке, напавший с ножом на одноклассницу и педагога, был психически нездоров. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Башкортостане Милана Скоробогатова.

По словам омбудсмена, ученик состоял на внутришкольном учёте, пишет RT. Скоробогатова также отметила, что школьник был «склонен к аутоагрессивному состоянию».

О внутренних проблемах школьника и его склонности к агрессивным действиям руководство школы знало с ноября 2016 года. О своих планах парень рассказал знакомой, а та передала его слова матери. Женщина поспешила сообщить об этом директору школы, который провел профилактическую беседу сначала с подростком и его родителями. Те заверили педагогов, что приняли все необходимые меры.

Тем не менее, утром 18 апреля подросток напал с канцелярским ножом на одноклассников и учительницу, а затем попытался поджечь учебный кабинет с помощью бутылки с бензином. Буквально за день до этого его отец сообщил, что школьник уходит на вынужденные каникулы из-за необходимости лечения и ухудшения психического состояния. Отметим также, что спровоцировать вспышку ярости могло то обстоятельство, что среди соучеников парень считался изгоем, сообщил телеканал 360.