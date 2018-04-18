При резне в школе на Южном Урале пострадали четыре человека

Стали известны новые подробности ЧП в одной из школ Стерлитамака в Башкирии. По предварительной информации, учащийся напал на учительницу с ножом и ранил еще троих человек — четыре человека госпитализированы.
Сообщается, что инцидент произошел в кабинете информатики. По некоторым данным, один из школьников ранил учительницу, облил бензином и поджег класс, передает канал «РЕН ТВ». Он также набросился на других учеников, одна из школьниц, спасаясь, вынуждена была выпрыгнуть в окно. Затем злоумышленник попытался покончить с собой.
Распространилась также информация о том, что нападавший состоял на общешкольном учете, учился в коррекционном классе и вступал в «кровавые» группы в соцсетях. Сейчас он задержан, решается вопрос об открытии уголовного дела, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Стало известно, что глава Башкирии выехал на место ЧП.