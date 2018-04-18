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Главные новости Челябинской области
11:15  18 апреля 2018 0

При резне в школе на Южном Урале пострадали четыре человека

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Ученик школы напал на учительницу и одноклассниковФото: depositphotos.com © URA.RU

Стали известны новые подробности ЧП в одной из школ Стерлитамака в Башкирии. По предварительной информации, учащийся напал на учительницу с ножом и ранил еще троих человек — четыре человека госпитализированы.

Сообщается, что инцидент произошел в кабинете информатики. По некоторым данным, один из школьников ранил учительницу, облил бензином и поджег класс, передает канал «РЕН ТВ». Он также набросился на других учеников, одна из школьниц, спасаясь, вынуждена была выпрыгнуть в окно. Затем злоумышленник попытался покончить с собой.

Распространилась также информация о том, что нападавший состоял на общешкольном учете, учился в коррекционном классе и вступал в «кровавые» группы в соцсетях. Сейчас он задержан, решается вопрос об открытии уголовного дела, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Стало известно, что глава Башкирии выехал на место ЧП.

Дарья Корчак
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