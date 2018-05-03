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Главные новости Тюменской области
16:53  03 мая 2018 0

Экс-сотрудника крупнейшего вуза Тюмени оштрафовали на 2,1 млн за продажу курсовых

Клипарт., взятка, коррупция, деньги
Большая часть взятки досталась преподавателюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ленинский районный суд Тюмени 3 мая признал бывшего сотрудника института транспорта Тюменского индустриального университета (ТИУ) виновным в получении взятки в крупном размере через посредника. Его приговорили к штрафу на сумму 2,1 миллиона рублей. Суд также постановил конфисковать сумму взятки размером 165 тысяч рублей в доход государства, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее «URA.RU» писало, что 28-летний экс-ассистент кафедры транспорта углеводородных ресурсов продавал свои курсовые работы студентам для сдачи экзамена на «отлично» по предмету «эксплуатация газопровода». Посредниками выступили предприниматель, который оказывает полиграфические работы, и старосты групп. Преподаватель признал свою вину.

Всего с 33 студентов было собрано 214,5 тысячи рублей, из них 33 тысячи получил предприниматель. Старосты, завысив цену каждой работы на 500 рублей ради собственной выгоды, разделили между собой 16,5 тысячи рублей. Дела против 13 студентов-взяткодателей направили в суд. То же самое ждет трех старост, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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