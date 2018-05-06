Необычное ДТП произошло в Челябинской области 6 мая. В городе Чебаркуль на Октябрьской улице внедорожник Toyota Land Cruiser на полной скорости врезался в припаркованные автомобили. Очевидцы утверждают, что за рулем премиум-иномарки сидел ребенок.
Водитель посадил его на колени «порулить», а тот сильно нажал на педаль газа. Главный удар приняла на себя Mazda 6, повреждения получили стоявшие рядом Kia Sorento и Daewoo Nexia, описывают инцидент в паблике «Типичный Чебаркуль», во «ВКонтакте». Оперативного комментария в ГИБДД на момент подготовки новости получить не удалось.
«За рулём сидел ребёнок, рядом сидел дедушка, позади сидел отец. Отец скрылся с места ДТП. Ребёнок выезжал со двора, протаранил забор, промчался по пешеходному и въехал в автомобили, причём придавил какого-то мужика между машинами. Все живы-здоровы. Но есть пострадавший. Перепутал скорее всего газ с тормозом», — так описывает происшедшее один из комментаторов. «Меня чуть не раздавило, в этот момент переходила дорогу», — пишет едва не попавшая под колеса женщина. «Поганец! оставил людей без машины. У водителей кукурузеров всегда огромное ЧСВ», — возмущается еще один горожанин.