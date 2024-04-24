В Челябинской области расширили меры поддержки семей бойцов СВО

Депутаты заксобрания Челябинской области (ЗСО) 25 апреля одобрили инициативу губернатора Алексея Текслера о мерах поддержки для семей бойцов СВО, пропавших без вести. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с сессии заксобрания региона.
«Депутаты одобрили инициативу о расширении мер поддержки семьям бойцов СВО. В перечень мер поддержки включили помощь детям пропавших без вести бойцов», — передает корреспондент URA.RU
С вступлением в силу нового законопроекта учащимся колледжей, чьи родители пропали без вести во время спецоперации, будет компенсировано платное обучение. Регион также обеспечит компенсацию за питание студентов сузов и частично возместит платы за детский сад семьям мобилизованных. Среди мер поддержки также ежемесячные выплаты студентам очной формы обучения в размере 18 700 рублей.
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