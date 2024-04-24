24 апреля 2024

В Челябинской области расширили меры поддержки семей бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Семьи пропавших без вести бойцов СВО получат компенсации за детсады и колледжи Фото:
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Депутаты заксобрания Челябинской области (ЗСО) 25 апреля одобрили инициативу губернатора Алексея Текслера о мерах поддержки для семей бойцов СВО, пропавших без вести. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с сессии заксобрания региона.

«Депутаты одобрили инициативу о расширении мер поддержки семьям бойцов СВО. В перечень мер поддержки включили помощь детям пропавших без вести бойцов», — передает корреспондент URA.RU

С вступлением в силу нового законопроекта учащимся колледжей, чьи родители пропали без вести во время спецоперации, будет компенсировано платное обучение. Регион также обеспечит компенсацию за питание студентов сузов и частично возместит платы за детский сад семьям мобилизованных. Среди мер поддержки также ежемесячные выплаты студентам очной формы обучения в размере 18 700 рублей.

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Депутаты заксобрания Челябинской области (ЗСО) 25 апреля одобрили инициативу губернатора Алексея Текслера о мерах поддержки для семей бойцов СВО, пропавших без вести. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с сессии заксобрания региона. «Депутаты одобрили инициативу о расширении мер поддержки семьям бойцов СВО. В перечень мер поддержки включили помощь детям пропавших без вести бойцов», — передает корреспондент URA.RU С вступлением в силу нового законопроекта учащимся колледжей, чьи родители пропали без вести во время спецоперации, будет компенсировано платное обучение. Регион также обеспечит компенсацию за питание студентов сузов и частично возместит платы за детский сад семьям мобилизованных. Среди мер поддержки также ежемесячные выплаты студентам очной формы обучения в размере 18 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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