Челябинские студенты подумали, как победить терроризм в стране

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Трудовая книжка. Челябинск, студенческий билет, учащийся, студент
Студенты подумали над новыми способами борьбы с терроризмом Фото:

Студенты челябинских вузов, обучающиеся на журналистов, 25 апреля поразмышляли, как искоренить проявления терроризма в стране. Вместе с официальным представителем национального антитеррористического комитета Андреем Пржездомским, они подумали над новыми методами борьбы и профилактики угрозы, сообщили URA.RU в антитеррористической комиссии региона.

«Студенты активно общались с экспертами, разбирали реальные ситуации и решения сложных проблем по рассматриваемому вопросу, обсудили как выстраивать молодежную и социальную политику в этом направлении и подчерпнули для себя много полезного. Участники обсудили мотивы, побуждающие молодых людей к совершению преступлений террористической направленности, наиболее эффективные меры профилактики на данном направлении», — сообщили URA.RU в антитеррористической комиссии региона

По словам Пржездомского, на сегодняшний день портрет террориста стал моложе. А методы вербовки — дистанционными.

«В современных условиях террористические проявления претерпели значительные изменения. Во-первых, это омоложение террористического контингента, во-вторых, переход противника к механизму виртуальной вербовки. Последнее стало возможным благодаря захвату всего коммуникационного пространства технологическим прогрессом», — пояснил Пржездомский.

Студенты провели беседу с официальным представителем Национального антитеррористического комитета Андреем Пржездомским
Студенты провели беседу с официальным представителем Национального антитеррористического комитета Андреем Пржездомским
Фото:
В зале собралось множество будущих журналистов, которые будут играть значимую роль в профилактике терроризма.
В зале собралось множество будущих журналистов, которые будут играть значимую роль в профилактике терроризма.
Фото:

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Студенты челябинских вузов, обучающиеся на журналистов, 25 апреля поразмышляли, как искоренить проявления терроризма в стране. Вместе с официальным представителем национального антитеррористического комитета Андреем Пржездомским, они подумали над новыми методами борьбы и профилактики угрозы, сообщили URA.RU в антитеррористической комиссии региона. «Студенты активно общались с экспертами, разбирали реальные ситуации и решения сложных проблем по рассматриваемому вопросу, обсудили как выстраивать молодежную и социальную политику в этом направлении и подчерпнули для себя много полезного. Участники обсудили мотивы, побуждающие молодых людей к совершению преступлений террористической направленности, наиболее эффективные меры профилактики на данном направлении», — сообщили URA.RU в антитеррористической комиссии региона По словам Пржездомского, на сегодняшний день портрет террориста стал моложе. А методы вербовки — дистанционными. «В современных условиях террористические проявления претерпели значительные изменения. Во-первых, это омоложение террористического контингента, во-вторых, переход противника к механизму виртуальной вербовки. Последнее стало возможным благодаря захвату всего коммуникационного пространства технологическим прогрессом», — пояснил Пржездомский.
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