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Главные новости Пермского края
07:00  07 мая 2018 0

Сотрудница нефтяной компании оставила Москву ради жизни в пермской глубинке

Сейчас Ирина Чернега возглавляет местный Дом культурыФото: Ирина Чернега, Facebook

Москвичка Ирина Чернега оставила столицу ради жизни в селе Острожка Оханского района Пермского края. Здесь, в 120 км от краевого центра, бывшая сотрудница одной из крупнейших российских нефтяных компаний нашла себя в палеонтологиии и занимается раскопками трогонтерия — степного предка мамонтов.

Как сообщает RT, сейчас бывший нефтяник заведует местным Домом культуры и работает над проектом «Трогонтериевый слон и все-все-все!». Жизни в уральской глубинке Ирине помогает и оставшаяся квартира в Москве — ее сдача внаём приносит неплохой доход.

Между тем, путь москвички на Урал был не таким простым. Сперва женщина хотела перебраться поближе к морю. По ее словам, выбор пал на Одессу: там живут родственники бывшего мужа. Однако переезд произошел в период событий 2013-14 года. Обстановка была достаточно сложной, и во время очередной поездки к родителям в Москву Ирина решила на Украину не возвращаться. Однако и в столице оставаться она не хотела. Следующим пунктом стала родина предков: в Острожке был старый дом, принадлежавший когда-то прадеду Ирины Чернеги.

Уже в Прикамье, во время поездки с сыном в Музей пермских древностей женщина узнала о раскопках на берегу Воткинского водохранилища и о находках окаменелостей трогонтериевых слонов, написала заявку на получение гранта в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» и неожиданно для себя получила финансовую поддержку.

Отметим, раскопки в Оханском районе продолжаются с 2013 года. За это время были извлечены бивни, часть лопатки, позвоночника, несколько ребер, нижняя челюсть и зуб животного. Несмотря на то, что все находки по окончанию раскопок переедут в Пермский краеведческий музей, Ирина Чернега рассчитывает сделать село Острожка объектом событийного туризма, в котором трогонтерий займет одно из основных мест.

Виктор Жуков
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