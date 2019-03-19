Челябинские полицейские пожаловались на поборы начальства

Подчиненные нового начальника ГИБДД Челябинска пожаловались на поборы, которые продолжились после его назначения. Обращение к главе регионального ГУ МВД генерал-лейтенанту Андрею Сергееву появилось в группе «Омбудсмен полиции» в соцсетях.
Текст начинается с благодарности за назначение полковника Андрея Харцызова, который «наводит порядок» и установил нормальное нормирование рабочих смен. Но, по словам авторов, оставшиеся в полку ДПС Челябинска «за спиной Харцызова царьки делают наоборот».
«Прекратите поборы со стороны руководителей батальона, что в первом, что во втором батальоне постоянно вымогают деньги то на ремонт, то на хознужды, то на день рождения», — говорится в обращении. Далее следуют примеры. «У командира полка 17.03.19 г. день рождения, с каждого экипажа собирают по 1000 руб., а у нас около 120 экипажей. Командир полка постоянно с командиров взводов раз в неделю требует пакет с гостинцами. Повод типо какой-то косяк», — жалуются авторы текста.
На этом прегрешения начальства не заканчиваются. «Во втором батальоне 11.03.19 г., в выходной, всем сказали придти утром в ГАИ и взять каждому 1000 руб. …типа на ремонт кабинета, и командир батальона Токарев заявляет, кто хочет домой сдаёт ещё 1000 руб., а кто не сдаёт, остаётся красить стены. Во втором батальоне около 120 человек, притом осталось красить человек 10», — говорится в письме.
«Данная информация будет проверена», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Челябинску.