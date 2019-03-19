Выборы челябинского губернатора будут назначены до 10 июня

Выборы нового губернатора Челябинской области будут назначены в период с 30 мая по 9 июня. Об этом сообщил «URA.RU» глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.
«Выборы главы региона будут назначены в период с 30 мая по 9 июня. Соответствующие полномочия имеет Заксобрание Челябинской области. Областная избирательная комиссия действует в обычном режиме, — заявил Обертас.
Как сообщало агентство, челябинский губернатор Борис Дубровский 19 марта направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Глава государства удовлетворил его и назначил врио губернатора Южного Урала первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. Приезда нового руководителя в правительстве Южного Урала ждут 20 марта.