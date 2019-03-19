18 марта 2019

Выборы челябинского губернатора будут назначены до 10 июня

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 21:45
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Выборы. Челябинск, кабинки для голосования, выборы
Сами выборы должен назначить региональный парламентФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Выборы нового губернатора Челябинской области будут назначены в период с 30 мая по 9 июня. Об этом сообщил «URA.RU» глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

«Выборы главы региона будут назначены в период с 30 мая по 9 июня. Соответствующие полномочия имеет Заксобрание Челябинской области. Областная избирательная комиссия действует в обычном режиме, — заявил Обертас.

Как сообщало агентство, челябинский губернатор Борис Дубровский 19 марта направил президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Глава государства удовлетворил его и назначил врио губернатора Южного Урала первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. Приезда нового руководителя в правительстве Южного Урала ждут 20 марта.

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