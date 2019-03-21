Взрыв газа и пожар случились 21 марта на заводе металлоизделий в Магнитогорске, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Челябинской области. В больницу с ожогами различной степени попали два человека.
«По предварительным данным, при проведении огневых работ на кровле завода произошла разгерметизация трех газовых баллонов с последующим хлопком газовоздушной смеси. Возникший пожар в кратчайшие сроки был ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров. Погибших нет», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
«Пострадали трое. Один был осмотрен на месте, после чего отказался от госпитализации. Второй с обширными ожогами тела и головы в тяжелом состоянии отправлен в центральную медсанчасть Магнитогорска. Третьего в состоянии средней тяжести увезли в городскую больницу №1», — добавили агентству в минздраве Челябинской области.