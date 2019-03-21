20 марта 2019

Взрыв и пожар в Магнитогорске: есть пострадавшие. ФОТО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 17:12
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Один из пострадавших при ЧП — в тяжелом состоянииФото: ГУ МЧС по Челябинской области

Взрыв газа и пожар случились 21 марта на заводе металлоизделий в Магнитогорске, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Челябинской области. В больницу с ожогами различной степени попали два человека.

«По предварительным данным, при проведении огневых работ на кровле завода произошла разгерметизация трех газовых баллонов с последующим хлопком газовоздушной смеси. Возникший пожар в кратчайшие сроки был ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров. Погибших нет», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

«Пострадали трое. Один был осмотрен на месте, после чего отказался от госпитализации. Второй с обширными ожогами тела и головы в тяжелом состоянии отправлен в центральную медсанчасть Магнитогорска. Третьего в состоянии средней тяжести увезли в городскую больницу №1», — добавили агентству в минздраве Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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