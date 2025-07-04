Штормовое предупреждение в Петербурге продлено до субботы

В Санкт-Петербурге продлено штормовое предупреждение до часу ночи 5 июля. По данным Росгидрометцентра, на территории города и в прибрежных районах действует «желтый» уровень погодной опасности.
«По данным Росгидрометцентрa, до 1 часа 5 июля на территории Петербурга сохраняется „желтый“ уровень погодной опасности», — пишет 78.ru. В ведомстве подчеркнули, что порывы западного, юго-западного ветра в регионе могут достигать 15-20 м/с, а в прибрежных районах — 24 м/с. Жителей города просят соблюдать осторожность, особенно на дорогах.
Аэропорт Пулково продолжает работать в штатном режиме, задержек рейсов по погодным условиям нет. Вчера два рейса были перенаправлены в запасные аэропорты из-за грозового фронта, после улучшения погоды они прибыли в Петербург.
В Санкт-Петербурге 4 июля произошло крупнейшее за 160 лет наводнение: уровень воды в Неве достиг 180 сантиметров, что привело к полному закрытию защитной дамбы. Местные жители сообщают о продолжающемся подъеме воды и затоплении прибрежных территорий. Непогода уже привела к падению деревьев. По данным гидрологов, уровень воды может продолжить расти в ближайшие часы. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.