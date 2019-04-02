В Челябинской области резко ухудшится погода

Спецслужбы готовятся к надвигающемуся на Челябинскую область южному циклону. По данным синоптиков, 3 апреля ожидаются мокрый снег и дождь, местами сильные, гололед, отдельные порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, падение деревьев», — предупреждают спасатели.
В управлении федеральных автодорог «Южный Урал» добавили, что штормовое предупреждение не ожидается. Однако вся необходимая техника готова к непогоде. На трассах ввели круглосуточное патрулирование.