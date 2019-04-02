01 апреля 2019

В Челябинской области резко ухудшится погода

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 15:26
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Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, уборка снега, уборочная техника, снегопад
В Челябинской области ждут южный циклонФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Спецслужбы готовятся к надвигающемуся на Челябинскую область южному циклону. По данным синоптиков, 3 апреля ожидаются мокрый снег и дождь, местами сильные, гололед, отдельные порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, падение деревьев», — предупреждают спасатели.

В управлении федеральных автодорог «Южный Урал» добавили, что штормовое предупреждение не ожидается. Однако вся необходимая техника готова к непогоде. На трассах ввели круглосуточное патрулирование.

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