Пожару присвоена повышенная категория сложности (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Магнитогорске 21 мая произошел крупный пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Загорелся цех по производству пластиковых панелей. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв.м, сотрудники МЧС работают по повышенному уровню сложности. По предварительным данным, погибших нет, самостоятельно из здания успели эвакуировать 16 человек», — пояснили также в ведомстве.

По информации агентства, инцидент произошел на заводе «Урал-Пласт». Пламя перекинулось и на часть готовой продукции, которая ждала отгрузки на открытой площадке за пределами цеха.