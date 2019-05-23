В Донбассе вынесли приговор соучастнику убийства Гиви

Михаил Толстых (Гиви) был убит в 2017 году Фото: Грэм Филлипс

новость из сюжета Война на Украине

Суд Донецкой народной республики (ДНР) признал виновным местного жителя Дмитрия Батрака в шпионаже и соучастии в убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности ДНР.

«Сотрудниками СБУ (Службы Безопасности Украины) Батраку было передано задание по покупке и передаче сим-карт мобильного оператора республиканской связи „Феникс“. Они использовались в дальнейшем при организации покушения на Толстых с позывным Гиви», — говорится в сообщении пресс-службы. Батрака приговорили к 12 годам лишения свободы.

Житель ДНР работал на украинскую разведку с 2016 года, уточняет портал «Утро.ру». Как отмечает телеканал 360, Батрак передавал СБУ информацию о военной технике в республике, а также отправлял фотографии и видеоролики, на которых запечатлены местные административные здания.

Гиви был убит в феврале 2017 года. Министерство госбезопасности ДНР обвинило в произошедшем главу департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова. В марте этого года бывший сотрудник Службы Безопасности Украины Василий Прозоров подтвердил предположения республиканских властей.