На Урале уволился прокурор, пойманный пьяным за рулем

Полицейские остановили пьяного прокурора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижнем Тагиле уволился прокурор Пригородного района Игорь Вейс. Ранее сотрудники ГИБДД поймали его пьяным за рулем машины.

По данным издания «Между строк», Вейс написал заявление об увольнении по собственному желанию. На его место назначен врио Павел Ашеев, до этого работавший заместителем Вейса.

Ранее «URA.RU» сообщало, что вечером 9 июля в центре Нижнего Тагила гаишники остановили красный Opel Astra, которым управлял Вейс. Полицеские по внешним признакам заподозрили прокурора в том, что он пьян. Соответствующий рапорт они направили на имя его руководителя.

После случившегося в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что будет проведена служебная проверка. Сейчас кадровые перестановки в Пригородной прокуратуре представители регионального надзорного органа не комментируют.