Эксперты считают, что, если отменить акциз на бензин, то топливо может подешеветь на два рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы бензин в России подешевел, нужно отменить акцизы и повысить налог на добычу природных ископаемых (НДПИ). Иначе цена на топливо до конца года подскочит на девять рублей. Такое мнение озвучили эксперты в беседе с «URA.RU».

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев считает, что, если не предпринять эти действия, то цена на бензин марки АИ-95 до Нового года может вырасти на девять рублей. «Если правительство все же отметит акциз на бензин, то цены упадут на два рубля», — отметил Танкаев. Он добавил, что вся нефтеперерабатывающая промышленность страны с начала года стала убыточной на 100%. «Все заводы разоряются. Я хочу напомнить о ситуации на том же Антипинском НПЗ», — подчеркнул эксперт.

Президент независимого топливного союза Павел Баженов согласился с Танкаевым. «Нужно снижать акцизы или отменять их в принципе. Если и нужно позаботиться о вопросах выпадающего дохода в бюджет, то надо работать с НДПИ — это плата за недра. Повышение НДПИ скажется на доходности нефтяных компаний, а не будет транслироваться в цены», — отметил Баженов.

По данным Росстата, за июль 2019 года, стоимость бензина в России выросла на 1,17 рубля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 44,56 рубля. В УрФО также наблюдается тенденция к росту. В мае средняя цена на бензин составляла 43,75 рубля, в июне — 44,20 рубля, а в июле — 44,39 рубля.