Автор выставки против абортов со Сталиным и богами хочет привлечь к агитации Бузову

Организатор выставки против абортов в Сыктывкаре, где на плакатах были изображены Иосиф Сталин и языческие боги, хочет поработать с Ольгой Бузовой. Такой ход должен «проапргейдить» выставку, считает активист Сергей Чесноков.
По словам соавтора выставки, экспозиция уже устарела. «Мы собираемся ее апгрейдить. Нам было бы интересно, конечно, поработать с топовыми блогерами — лидерами общественного мнения, в том числе с Бузовой», — заявил координатор общественного движения «За жизнь!» изданию «Подъем».
Ранее в Сыктывкаре в одной из местных поликлиник появились плакаты, убеждающие женщин отказаться от абортов. На них изображены советский лидер Иосиф Сталин и языческие боги. По словам Сергея Чеснокова, сама выставка не идеологизированная. Часть плакатов, в том числе и с изображением Сталина, носит исторический характер.