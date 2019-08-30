Автор выставки против абортов со Сталиным и богами хочет привлечь к агитации Бузову

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Бузову хотят привлечь к агитации против абортовФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Организатор выставки против абортов в Сыктывкаре, где на плакатах были изображены Иосиф Сталин и языческие боги, хочет поработать с Ольгой Бузовой. Такой ход должен «проапргейдить» выставку, считает активист Сергей Чесноков.

По словам соавтора выставки, экспозиция уже устарела. «Мы собираемся ее апгрейдить. Нам было бы интересно, конечно, поработать с топовыми блогерами — лидерами общественного мнения, в том числе с Бузовой», — заявил координатор общественного движения «За жизнь!» изданию «Подъем».

Ранее в Сыктывкаре в одной из местных поликлиник появились плакаты, убеждающие женщин отказаться от абортов. На них изображены советский лидер Иосиф Сталин и языческие боги. По словам Сергея Чеснокова, сама выставка не идеологизированная. Часть плакатов, в том числе и с изображением Сталина, носит исторический характер.

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