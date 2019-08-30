В поликлиниках Сыктывкара начали активно отговаривать женщин от абортов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сыктывкаре в одной из местных поликлиник появились плакаты, убеждающие женщин отказываться от абортов. На них изображены советский лидер Иосиф Сталин и языческие боги.

«На одном из плакатов с названием „Плоды революции“ есть краткая справка о разрешениях и запретах на аборты в СССР. Далее следуют пункты с портретом Иосифа Сталина о постановлении Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР о запрете абортов в 1936 году», — сообщает издание 7×7. Авторы плаката крайне позитивно отзываются о политике Сталина в области «сбережения нации».

Еще один плакат, агитирующий против абортов, называется «По закону исторического возмездия». В нем люди, приносившие детей в жертву языческому богу войны и изобилия Молоху, сравниваются с «современниками, убивающими собственных нерожденных детей». «В наше время „содомиты“, именующиеся сексуальными меньшинствами, активно отстаивают права на пропаганду своей порочной жизни», — говорится в тексте, призывающем отказаться от абортов.

Выступая в Госдуме РФ в начале апреля, вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова заявила, что в России ежегодно фиксируется свыше 750 тысяч абортов, и только пятая часть из них совершается по медицинским показаниям. Позже врачи выступили с инициативой учитывать снижение числа абортов в регионе при оценке эффективности работы органов власти. Как писало «URA.RU», участники II Гиппократовского форума предложили властям ограничить госфинансирование абортов, выведя эту операцию «по желанию женщины» из системы ОМС. Вместо этого они хотят направить деньги на лечение тяжелых заболеваний у детей, лечение бесплодия и других болезней.

Фото: издание 7×7