Пенсионерке ампутировали ноги после обычного перелома

По мнению родственников женщины, причиной ампутации ног стала врачебная ошибка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Омска в больнице лишилась обеих ног. По мнению родственников, это произошло из-за неудачного вмешательства врачей. Женщина поступила в больницу с переломом, который получила после того, как внедорожник проехал по ее ноге.

«В этот день моя жизнь изменилась на „до [аварии]“ и „после“. <…> Когда говорю, что обычный перелом и лишилась обеих ног, то все удивляются: а как так, почему так», — рассказала Мария Бабич РЕН ТВ. Когда ее доставили в больницу с тяжелым переломом, врачи не увидели серьезной опасности для здоровья: сделали операцию и назначили лечение, добавила женщина.

Однако уже через сутки она почувствовала себя значительно хуже. Экстренное обследование выявило у нее тромб. После нескольких операций врачи обнаружили, что у женщины началась гангрена на обеих ногах. В результате Мария Бабич лишилась конечностей.

Родственники пострадавшей уверены, что к такому исходу привела врачебная ошибка: врачи прописали ей препарат, который пациентке был противопоказан из-за плохого состояния крови. Судебно-медицинская экспертиза оправдала действия хирургов, однако расследование уголовного дела продолжается.