Появилось видео с места ликвидации мужчины, открывшего огонь по полицейским в Грозном

У машины нападавшего прострелены стекла (архивное фото)
Опубликовано видео с места ликвидации мужчины, открывшего огонь по полиции. На кадрах видно, что машина Ford с простреленными стеклами стоит возле автозаправки. Рядом с ней работают сотрудники регионального управления СК и полиции.
По данным помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева, погибший планировал другие нападения на правоохранителей. «Отрабатывая оперативную информацию, они [полицейские] попытались задержать преступника, который планировал совершить нападения на стражей порядка», — передает слова Дудаева РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что 18-летний водитель открыл огонь по полиции, когда его попытались остановить. В ответ правоохранители применили оружие, напоминает RT.
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