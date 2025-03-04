Верблюд перевернул коляску с младенцем в Пушкине, ребенок получил сотрясение

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Когда коляска поравнялась с животным, верблюд неожиданно ударил ее задней ногой (архивное фото)
Когда коляска поравнялась с животным, верблюд неожиданно ударил ее задней ногой (архивное фото) Фото:

Во время масленичных гуляний в Пушкине, верблюд перевернул коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. Ребенок получил травму головы и был госпитализирован. Об этом сообщает 78.ru.

«Верблюд перевернул коляску с девятимесячной девочкой во время праздничных гуляний в Соборном сквере города Пушкина», — пишет портал 78.ru. Происшествие случилось возле Гостиного двора, где проходили праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Семья с ребенком прогуливалась по тротуару, по которому в это время водили верблюда. По словам матери пострадавшей девочки, дорога была узкой, и мужчина, сопровождавший животное, не предпринял мер, чтобы отвести его в сторону от прохожих.

Когда коляска поравнялась с животным, верблюд неожиданно ударил ее задней ногой. Коляска перевернулась на бок, девочка не выпала, но получила травму в результате резкого падения. Родители незамедлительно обратились за медицинской помощью в травмпункт, откуда малышку направили на рентген и последующую госпитализацию. У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Более серьезных повреждений удалось избежать благодаря толстой зимней одежде, которая смягчила удар при падении. Родители пострадавшей девочки приняли решение не обращаться в правоохранительные органы в связи с тем, что инцидент произошел в Прощеное воскресенье.

Как выяснилось позже, это не единственный случай травмирования детей животными во время масленичных гуляний в Пушкине. В тот же день зафиксирован еще один случай: четырехлетний мальчик упал с верблюда и получил закрытый перелом грудной клетки. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

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Во время масленичных гуляний в Пушкине, верблюд перевернул коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. Ребенок получил травму головы и был госпитализирован. Об этом сообщает 78.ru. «Верблюд перевернул коляску с девятимесячной девочкой во время праздничных гуляний в Соборном сквере города Пушкина», — пишет портал 78.ru. Происшествие случилось возле Гостиного двора, где проходили праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Семья с ребенком прогуливалась по тротуару, по которому в это время водили верблюда. По словам матери пострадавшей девочки, дорога была узкой, и мужчина, сопровождавший животное, не предпринял мер, чтобы отвести его в сторону от прохожих. Когда коляска поравнялась с животным, верблюд неожиданно ударил ее задней ногой. Коляска перевернулась на бок, девочка не выпала, но получила травму в результате резкого падения. Родители незамедлительно обратились за медицинской помощью в травмпункт, откуда малышку направили на рентген и последующую госпитализацию. У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Более серьезных повреждений удалось избежать благодаря толстой зимней одежде, которая смягчила удар при падении. Родители пострадавшей девочки приняли решение не обращаться в правоохранительные органы в связи с тем, что инцидент произошел в Прощеное воскресенье. Как выяснилось позже, это не единственный случай травмирования детей животными во время масленичных гуляний в Пушкине. В тот же день зафиксирован еще один случай: четырехлетний мальчик упал с верблюда и получил закрытый перелом грудной клетки. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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