Верблюд перевернул коляску с младенцем в Пушкине, ребенок получил сотрясение

Во время масленичных гуляний в Пушкине, верблюд перевернул коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. Ребенок получил травму головы и был госпитализирован. Об этом сообщает 78.ru.
«Верблюд перевернул коляску с девятимесячной девочкой во время праздничных гуляний в Соборном сквере города Пушкина», — пишет портал 78.ru. Происшествие случилось возле Гостиного двора, где проходили праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Семья с ребенком прогуливалась по тротуару, по которому в это время водили верблюда. По словам матери пострадавшей девочки, дорога была узкой, и мужчина, сопровождавший животное, не предпринял мер, чтобы отвести его в сторону от прохожих.
Когда коляска поравнялась с животным, верблюд неожиданно ударил ее задней ногой. Коляска перевернулась на бок, девочка не выпала, но получила травму в результате резкого падения. Родители незамедлительно обратились за медицинской помощью в травмпункт, откуда малышку направили на рентген и последующую госпитализацию. У девочки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Более серьезных повреждений удалось избежать благодаря толстой зимней одежде, которая смягчила удар при падении. Родители пострадавшей девочки приняли решение не обращаться в правоохранительные органы в связи с тем, что инцидент произошел в Прощеное воскресенье.
Как выяснилось позже, это не единственный случай травмирования детей животными во время масленичных гуляний в Пушкине. В тот же день зафиксирован еще один случай: четырехлетний мальчик упал с верблюда и получил закрытый перелом грудной клетки. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.