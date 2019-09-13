У представителя РМК в Челябинске забрали депутатский мандат

Пересчет голосов сменил депутата в Калининском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На выборах в Калининский райсовет Челябинска в результате пересчета голосов депутатского мандата лишился самовыдвиженец Максим Зубков, помощник Анатолия Еремина, который работает советником президента РМК Игоря Алтушкина. Победителем кампании в седьмом округе стала представитель КПРФ Людмила Олефир, получившая на восемь бюллетеней больше, сообщили «URA.RU» в теризбиркоме.

«По письменному заявлению представителя Олефир был проведен пересчет голосов, который показал ее победу на выборах», — сказали в ТИК. От дальнейших комментариев, в отсутствие председателя, в комиссии отказались.

Олефир работает главным бухгалтером ООО «ТДСМ Экспорт», принадлежащем Эллине Депершмидт. В седьмом округе фаворитом кампании был действующий депутат от «Единой России», директор ООО «Центр защиты населения» и совладелец нескольких охранных компаний Виталий Векозин. Однако он по состоянию здоровья снялся с выборов. В округе развернулась борьба между Зубковым, Олефир и отставшим всего на несколько десятков голосов специалистом по развитию ООО «Рыбопитомник „Шершни“» Ильей Пермяковым.

По итогам выборов определились семерки депутатов, которых делегируют в гордуму от Ленинского, Металлургического, Калининского, Центрального, Советского, Курчатовского и Тракторозаводского районов.