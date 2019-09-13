Зеленский раскрыл свою позицию по антироссийским санкциям

Владимир Зеленский хочет сохранить санкции до того момента, пока «не будет мира»
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада сохранить санкции против России. Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).
«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей», — цитирует украинского лидера агентство Nation News. Он отметил, что санкции должны сохраняться до того момента, пока «не будет мира», передает RT.
Ранее Евросоюз продлил срок действия антироссийских санкций, которые должны были истечь 15 сентября, еще на полгода. Также недавно США ввели санкции против двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте.