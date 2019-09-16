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Пермский прокурор пошел на повышение

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Клипарт. Скриншот видео с YouTube. Екатеринбург, коробейников вячеслав
Вячеслав Коробейников перешел на службу в Генпрокуратуру РФФото: скриншот видео с YouTube, канал Vesti Perm ONLINE

Глава уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Вячеслав Коробейников перешел на службу в Генпрокуратуру России. Он переехал в Пятигорск, где назначен начальником 14-го отдела апелляционного управления главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры.

О повышении Коробейникова сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники. Отмечается, что прокурор приехал на новое место работы в Пятигорск еще летом. Вместе с Коробейниковым, по информации собеседников издания, в подразделение пришли другие сотрудники пермской прокуратуры.

14-й (кассационный) отдел был создан недавно. Подчиненные Коробейникова будут представлять гособвинение в Пятом кассационном суде общей юрисдикции. Орган займется рассмотрением жалоб и представлений на судебные акты, принятых судами республик Северного Кавказа и Ставропольского края.

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© Служба новостей «URA.RU»
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