Стало известно, почему российский школьник хотел убить одноклассников

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Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, мигалка, полиция, школа18, бомба в школе
Полиция предотвратила массовое убийство в школеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

У подростка, который планировал массовое убийство в школе в Кировской области, был конфликт с одноклассниками. Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, с самим подозреваемым и его сверстниками работают психологи.

«У подростка был конфликт с одноклассниками. Несовершеннолетнему оказывается психологическая помощь. С его одноклассниками также ведется работа», — приводит слова Шабардина ТАСС. Он отметил, что предотвратить происшествие помогли, в том числе, сообщения в соцсетях.

Омбудсмен также сообщил, что подростку, который планировал атаку на школу, 16 лет, он находится под подпиской о невыезде. При этом он не владел никаким оружием на момент задержания. «[Он] интересовался данной темой в интернете, входил в соответствующие группы в соцсетях», — уточнил Шабардин.

Ранее замруководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров сообщил, что в одной из школ Кировской области было предотвращено массовое убийство. По предварительной информации, подросток планировал напасть на учреждение с холодным орудием и взрывным устройством.

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