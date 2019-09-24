Стало известно, почему российский школьник хотел убить одноклассников

У подростка, который планировал массовое убийство в школе в Кировской области, был конфликт с одноклассниками. Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, с самим подозреваемым и его сверстниками работают психологи.
«У подростка был конфликт с одноклассниками. Несовершеннолетнему оказывается психологическая помощь. С его одноклассниками также ведется работа», — приводит слова Шабардина ТАСС. Он отметил, что предотвратить происшествие помогли, в том числе, сообщения в соцсетях.
Омбудсмен также сообщил, что подростку, который планировал атаку на школу, 16 лет, он находится под подпиской о невыезде. При этом он не владел никаким оружием на момент задержания. «[Он] интересовался данной темой в интернете, входил в соответствующие группы в соцсетях», — уточнил Шабардин.
Ранее замруководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров сообщил, что в одной из школ Кировской области было предотвращено массовое убийство. По предварительной информации, подросток планировал напасть на учреждение с холодным орудием и взрывным устройством.