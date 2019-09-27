Суд оценит законность обысков у первого вице-мэра Екатеринбурга

Силовики нарушили неприкосновенность жилища Александр Ковальчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело против Александра Ковальчика

В Кировский суд Екатеринбурга поступили материалы от сотрудников свердловского Следственного комитета, расследующих уголовное дело против первого вице-мэра столицы Урала Александр Ковальчика. Следователи, как это положено по закону, уведомляют суд о проведенных обысках, который теперь должен признать (или нет) их законность.

Как сообщили «URA.RU» в суде, поступило три материала — все они касаются обысков в жилых помещениях. Из них два адреса связаны с Ковальчиком. «По одному адресу рассмотрение материалов началось утром, но отложено до 15 часов понедельника, — рассказала „URA.RU“ начальник отдела Кировского суда Екатеринбурга Наталья Легостева. — По второму адреса судебное заседание состоится 27 сентября в 16 часов».

Квартира по третьему адресу, по словам работника суда, принадлежит иному физическому лицу. Об обысках в МУП «Водоканал» и в рабочем кабинете Ковальчика в мэрии следователи уведомлять суд не стали. «Этот порядок предусмотрен только для жилых помещений, поскольку во время обыска нарушается конституционное право человека на неприкосновенность жилища», — пояснял «URA.RU» екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский.

25 сентября против Александра Ковальчика было заведено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Расследование касается деятельности Ковальчика на посту главы «Водоканала» в прошлом.