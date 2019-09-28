Посетителей ТЦ «Алмаз» вывели на улицу
В Челябинске пожарные проводят эвакуацию посетителей торгового центра «Алмаз». Очевидцы происшествия уже опубликовали видео, на котором под звук сирены из ТЦ выходят люди, а над зданием идет дым. На записи также слышно, как при эвакуации сотрудники МЧС просят соблюдать безопасность.
«Пожарная опасность», — повторяется на видео. Спасатели рекомендуют соблюдать расстояние от торгово-развлекательного комплекса, следуя пути эвакуации согласно указателям направления движения соблюдайте порядок и спокойствие.
ТРК «Алмаз» находится в Ленинском районе Челябинска и принадлежит бизнес-структурам, которые контролируются экс-губернатором Михаилом Юревичем.