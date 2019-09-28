27 сентября 2019
26 сентября 2019

В Челябинске эвакуируют торговый центр. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация торгово-развлекательного центра
Посетителей ТЦ «Алмаз» вывели на улицуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске пожарные проводят эвакуацию посетителей торгового центра «Алмаз». Очевидцы происшествия уже опубликовали видео, на котором под звук сирены из ТЦ выходят люди, а над зданием идет дым. На записи также слышно, как при эвакуации сотрудники МЧС просят соблюдать безопасность.

«Пожарная опасность», — повторяется на видео. Спасатели рекомендуют соблюдать расстояние от торгово-развлекательного комплекса, следуя пути эвакуации согласно указателям направления движения соблюдайте порядок и спокойствие.

ТРК «Алмаз» находится в Ленинском районе Челябинска и принадлежит бизнес-структурам, которые контролируются экс-губернатором Михаилом Юревичем.

Фото: читатели «URA.RU»
Фото: читатели «URA.RU»

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© Служба новостей «URA.RU»
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