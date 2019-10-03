Симоньян рассказала, кого ей напоминает Навальный

Маргарита Симоньян заявила, что Алексей Навальный борется за популярность молодежи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный напоминает ей покойного «Батьку Кондрата» — бывшего губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко, потому что он так же использует неологизмы.

«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким <…> Напомнило покойного Батьку Кондрата», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Таким образом она прокомментировала слова «чучундрики» и «свинобомжи», использованные Навальным при сравнении числа просмотров прямого эфира RT и онлайн-трансляции канала «Навальный Live», которые транслировали митинг в Москве 29 сентября.

Симоньян отметила, что манера речи схожа с выражениями бывшего губернатора Краснодарского края Николая Кондратенко. Кондратенко, или «Батька Кондрат», который скончался в 2013 году, использовал слова «сионисты, курощупы и бобродека». Журналистка отметила, что у покойного политика выражения были «как-то метафоричнее», передает телеканал 360.