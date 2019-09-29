В согласованном митинге в Москве принимают участие порядка 20 тысяч человек Соцсети

В Москве проходит согласованный митинг, участие в котором принимают порядка 20 тысяч человек. Несмотря на то, что изначально он объявлялся как акция в поддержку политзаключенных, большинство участников пытаются донести до власти свои личные проблемы.

Относительно по теме высказался бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. По его мнению, все происходящее в Москве говорит о том, что «что-то сдвинулось», люди начинают активно отстаивать своих коллег по цеху и это свидетельствует о хорошей тенденции в обществе. В заключение он заявил, что «сидение в камере, в тюрьме очень сильно расширяет кругозор русского интеллигента».

В рядах участников помимо защитников политзаключенных можно увидеть как сторонников бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, так и группу поддержки сестер Хачатурян. Кроме того, отметились борцы против «диктатуры воров, олигархов и силовиков», защитники прав мужчин и фанаты президента России Владимира Путина. Также можно увидеть множество участников «Левого фронта» и даже людей, поддерживающих шамана, который шел к Путину. В митинге принимают участие и такие партии как «Яблоко», «Парнас», «Рабочая партия».

По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии, политолога Анны Федоровой, такое положение вещей связано с тем, что в последнее время не все участники акции понимают, зачем они вообще выходят на улицу. «За счет того, что митинги проходят чуть ли не каждую неделю, большая часть людей уже не очень хорошо понимают, куда и зачем они выходят. Да, безусловно, они имеют право на выражение своего недовольства, но эти акции протеста уже больше похожи на тусовки и их смысл несколько утерян», — считает Федорова.

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети