Блокировка счетов «Урала промышленного — Урала полярного» стала сюрпризом для главы компании

Сергей Черняев уточнил, что у него нет сведений о блокировке счетов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава «Корпорации развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный») Сергей Черняев не знает о блокировке счетов компании. Об этом он заявил в беседе с «URA.RU».

На сайте Федеральной налоговой службы и в системе СБИС сообщается, что операции по банковским счетам приостановили 1 октября. Это коснулось счетов в Сбербанке, СКБ-Банке, Газпромбанке, Росбанке, Альфа-Банке и Совкомбанке.

«У меня нет сведений, что счета „Корпорации развития“ заблокированы. ФНС никогда не искажает информацию. Просто системы (имею в виду СБИС) могут публиковать ее с большой задержкой. Да, где-то более трех месяцев назад у нас были заблокированы счета по спору с „Мостострой — 12“. Но потом решения против Корпорации были отменены, и, соответственно, прекращено исполнительное производство. Вот и все, — сказал Черняев. — Я еще раз говорю: мне совсем неизвестна система СБИС, мы ей не пользуемся. Откуда они могут брать информацию, тоже прокомментировать профессионально не могу». На вопрос о том, почему в таком случае на сайте ФНС содержатся данные о блокировке счетов, Черняев не стал отвечать. Получить оперативный комментарий у налоговиков не удалось. В ведомство был направлен запрос.

«Корпорация развития» была создана под эгидой уральского полпредства для развития экономики и инфраструктуры Приполярного и Полярного Урала. Сейчас ее акционеры ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Работу организации критикуют из-за неэффективного использования средств. Уральский полпред Николай Цуканов также высказывал претензии к работе Корпорации.