В Челябинске онкобольные пожаловались на перебои с лекарствами

Лекарства, применяемые при раке, входят в число самых дорогих (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске онкобольные пожаловались на нехватку дорогостоящих препаратов, положенных им за счет бюджета. По их словам, получить лекарство невозможно уже полмесяца.

«Есть такой „узкий“ препарат „Капецитабин“, который применяется при раке кишечника — его выписывает онколог в областной больнице. Его выдают с перебоями, а две недели просто невозможно получить, — рассказала „URA.RU“ одна из пациенток. — Льготный рецепт не выдают, а в аптеке упаковка стоит 12 тыс. рублей — у нас нет таких денег».

В минздраве региона не опровергли слова женщины, но сообщили, что проблема решена. «Сейчас „Капецитабин“ есть в наличии для обеспечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, на льготных условиях. Для повышения доступности таких препаратов в 2019 году на их закупку, в том числе „Капецитабина“, дополнительно были выделены средства из областного бюджета», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.