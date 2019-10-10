Госдума лишила россиян нового православного выходного

Государственная дума РФ отклонила законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня в честь Пасхи. Авторы законопроекта предлагали ввести в стране светлый пасхальный понедельник.
«Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного», — сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Сам законопроект был разработан в 2017 году депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. По мнению авторов, в этот день граждане России смогут провести время с близкими людьми.
Как писало «URA.RU», авторы законопроекта считают, что новый праздничный день поможет подтвердить «особую роль православия в истории России». В России официальным православным праздником считается Рождество (7 января). Также Лебедев и Нилов напомнили, что на Западе понедельник, следующий за Пасхой, является выходным, напоминает «Национальная служба новостей».