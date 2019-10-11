Игоря Стрелкова обругали в ходе программы на радиостанции «Комсомольская правда» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Философ и социолог Игорь Чубайс, являющийся старшим братом главы «Роснано» Анатолия Чубайса, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» назвал «убийцей» бывшего главу Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова.

Вскоре после начала программы «Радиорубка», в ходе которой Чубайс должен был дискутировать со Стрелковым, философ произнес довольно пафосный монолог, в котором подверг критике не только экс-министра обороны ДНР, но и российские власти. «Я считаю войну с Украиной преступлением, тот, кто развязал эту войну, является преступником. И я готов вести дискуссию только в случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность», — цитирует Чубайса « Царьград ». После этого эксперт покинул радиостанцию, заявив, что с «убийцей» Стрелковым он спорить не будет. Также Чубайс на прощание произнес популярный на Украине лозунг «Слава Украине!».

Игорь Стрелков уже прокомментировал скандальный эфир в соцсетях. «Не понимаю: почему на подобного рода людей я произвожу такое воздействие, что они начинают истерить, даже не успев поспорить? Ведь до эфира пару минут всего обсуждали „протокольные“ вопросы — не более того… Никаких личных выпадов. И намерений провизжать в эфир „сало уронили!“ он не проявлял — говорил вполне вменяемо… А так — что-ж, — сам-себя опозорил», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».