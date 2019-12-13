МИД России отреагировал на запуск запрещенной ракеты Вашингтоном

В Министерстве иностранных дел России обеспокоились проводимыми в США испытаниями ракеты, запрещенной Договором по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Москва встревожена тем, что США провели испытание ранее запрещенной ДРСМД ракеты», — сообщил РИА «Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков. По его мнению, проведение испытаний спустя всего несколько месяцев после выхода США из ДРСМД свидетельствует о том, что разработка такого оружия велась давно.
В четверг в США провели испытания прототипа неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Запуск состоялся с авиабазы «Ванденберг» в Калифорнии. Министр обороны США Марк Эспер признал испытания успешными.
В феврале Госдеп США заявил о прекращении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «США не останутся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность», — заявил тогда госсекретарь Майк Помпео, напоминает RT. По мнению главы Минобороны Сергея Шойгу, истинная причина остановки действия Договора — необходимость «сдерживания Китая и России».