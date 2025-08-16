ООН оценила саммит Путина и Трампа

Организация Объединенных Наций приняла во внимание результаты саммита, состоявшегося на Аляске между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Информацию сообщили в ООН.
"ООН приняла к сведению итоги саммита на Аляске между США и РФ", — сообщили ТАСС в организации. Там подчеркнули, что ООН готова поддержать все усилия для урегулирования конфликта на Украине. Организация также приветствует продолжение диалога между Россией и США.
На Аляске завершились переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В течение трех часов руководители государств общались за закрытыми дверьми на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трамп оценил на "10 из 10" общение с Путиным. Стороны договорились продолжить диалог. Также американский глава передумал усиливать санкции против Москвы и торговых партнеров.
