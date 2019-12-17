Первый свердловский город вступил в борьбу за почетное звание

Нижний Тагил не мог не заявиться на почетное звание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Промышленная столица Урала — Нижний Тагил — намеревается вступить в борьбу за звание «Город трудовой доблести». Как рассказал «URA.RU» глава города Владислав Пинаев, необходимые для этой заявки документы уже собираются.

«Пока мы изучаем процедуру, в каком порядке подается заявка. Но как только все изучим — обязательно направим прошение губернатору [Свердловской области Евгению Куйвашеву]. Все участвуют в этом процессе — ветеранские организации, общественная палата, гордума и администрация — все согласны, что город просто не имеет права не заявиться», — объяснил градоначальник.

Идея учредить в стране почетное звание «Город трудовой доблести» была озвучена на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Уже 14 декабря в Госдуму главой государства был внесен соответствующий законопроект. Предполагается, что новое звание будут присваивать городам, жители которых принесли победу СССР в Великой Отечественной войне за счет бесперебойного производства военной техники и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

Одним из первых заявившихся на звание «Город трудовой доблести», как и прогнозировало «URA.RU» стал Нижний Новгород. О желании получить новый статус высказались также в Самаре, Саратове, Магадане, Челябинске и Магнитогорске. При этом источник в администрации президента ранее уточнял, что звание будут присваивать лишь пяти городам в год, что усилит конкуренцию как среди городов, так и среди всех восьми федеральных округов.